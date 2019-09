S'exprimant lundi lors d'une réunion avec la diaspora iranienne à Pretoria, en Afrique du Sud, Mohammad Javad Zarif a déclaré : «Une fois de plus, nous entendons des murmures de la part des nouveaux arrivants politiques ; nous devons raconter que grâce à la présence du peuple, on a pu passer avec succès les corruptions, les sanctions, les guerres et les agressions ».«L'Iran a fait un exemple pour l'Histoire de ceux qui nous ont fait pression et aujourd'hui nous sommes plus grands que jamais », a déclaré Zarif, ajoutant que « l'Iran ne doit rien à personne pour sa sécurité, son progrès technologique et économique ».«Les pays autour de l'Iran profitent du parapluie de protection d'un ou de plusieurs pays mais aucun ne jouit de la sécurité comme celle de l'Iran », a ajouté le chef de la diplomatie iranienne.Se référant à tous les pétrodollars du Moyen-Orient sont dépensés pour l'achat de «belles armes», Zarif a demandé : «quels pays sont aussi puissants que l'Iran? Lequel d'entre eux peut dire avec fierté que leur sécurité et leur progrès est intrinsèque ? »«Nous recherchons la paix et la stabilité dans la région. Nous cherchons une interaction avec le monde entier. Mais nous n'avons pas besoin, comme certains États du Golfe Persique, de courir vers Camp David dès le froncement de sourcils des États-Unis », a-t-il dit.Zarif est en Afrique du Sud à l'invitation de son homologue sud-africaine Maite Nkoana-Mashabane et pour participer à la 13ème session de la Commission économique conjointe Iran-Afrique du Sud.Zarif doit quitter mardi Pretoria pour l'Ouganda.Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench9053**