L'Iran et l'Algérie renforcent la coopération touristique

Lors d'une visite au pavillon iranien au 22ème Salon international du livre algérien, Hacene Mermouri, Le ministre algérien du Tourisme et de l'Artisanat, s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Iran à Alger, Reza Ameri.Se référant à l'histoire et à la civilisation ancienne de l'Iran, le ministre algérien a souhaité que les relations bilatérales s'améliorent dans le domaine du tourisme.Pour sa part, Ameri a souligné la nécessité d'accroître les connaissances sur l'histoire et la civilisation des deux Nations, en qualifiant le renforcement de la collaboration touristique avec l'Algérie comme l'une des priorités de la République islamique d'Iran.Le Salon internationale du livre, à laquelle l'Iran participe, a été inauguré par le Premier ministre algérien Ahmed Ouyahia et le ministre de la Culture Ezzeddin Maihubi, en présence de l'ambassadeur iranien à Alger.