Transactions bancaires Irano-russes: Appel à abandonner le dollar

Alexandre Jilkin, ancien gouverneur de la province d'Astrakhan de la Fédération de Russie et membre du conseil d'administration du parti au pouvoir russe, insiste sur l'utilisation le plus tôt possible des monnaies nationales dans le commerce Irano russe.Il a noté que le commerce entre l'Iran et la Russie avec la monnaie nationale réduirait la pression exercée par les sanctions occidentales avant de noter comme «importante» la réalisation de cette question pour les deux pays.Faisant référence aux bonnes relations entre les commerçants iraniens et d'Astrakhan, il a déclaré que le volume d'échanges entre l'Iran et cette province était en hausse.Plus de 160 centre et entreprises économiques sont actifs aujourd'hui dans la province d'Astrakhan avec la participation des investisseurs iraniens.Les échanges entre les deux parties ont considérablement augmenté au premier semestre de cette année, a-t-il précisé.Il a ajouté qu'Astrakhan exportait actuellement la viande d'agneau et du bœuf en Iran, avant de faire part de nombreux projets sociaux et économiques lancés dans la province russe avec la participation d'Iraniens.Gilkin a fini par dire qu'il aimait beaucoup l'Iran avant de saluer la gentillesse et l'hospitalité de son peuple.