Iran: l'incendie de la forêt d'Arasbaran, après 4 jours de lutte, le feu enfin maîtrisé

Le feu dans la forêt d'Arasbaran n'est pas nouveau. Depuis le début de l'année civile en cours, la forêt a pris feu 24 fois. Mais le dernier feu était sans précédent; il a commencé sur les pentes abruptes et les épaules des montagnes.

Le Bureau de gestion des crises de la province d’Azerbaïdjan de l'Est, les casernes de pompiers, le Croissant-Rouge, la police et les forces armées ont travaillé de concert pour contenir et éteindre le feu.

Des hélicoptères de l'armée ont également été envoyés dans la région pour aider les pompiers.

Mohammad-Reza Honarbar, un responsable provincial, a déclaré jeudi matin que l'incendie était maîtrisé sur les trois points. Mais plus tard, jeudi après-midi, il a annoncé que le feu avait repris de la petite flamme sous les cendres.

Les premiers résultats indiquent que l'incendie avait commencé en raison d'une erreur humaine. Le feu a réduit en cendres 300 hectares de la forêt d’Arasbaran, qui abrite 20% des plantes connues en Iran.

La forêt couvre 164 000 hectares et fait partie des forêts les plus intactes d'Iran. Les fichiers de la forêt ont été envoyés à l'UNESCO pour être enregistrés au niveau international.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**