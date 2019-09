La sécurité du golfe Persique est entre les mains de l'Iran (CGRI)

S'adressant aux journalistes samedi, le commandant Hussein Salami a ajouté: « Les ennemis ne pourront pas porter atteinte à cette sécurité ».

« Notre pays, l’Iran, procède toujours à des essais de divers systèmes défensifs et stratégiques. Il s’agit des tests qui visent à promouvoir et à développer le pouvoir de dissuasion et défensif national et ne s’arrêteront jamais », a poursuivi le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique.

S’attardant sur le fait que les ennemis de la Révolution islamique ont pris aujourd’hui pour cible (de leurs pressions) le peuple iranien et qu’ils cherchent à s’infiltrer par ce biais, le général Salami a conclu : « Comme par le passé, la nation iranienne saura décevoir l’ennemi grâce à son endurance révolutionnaire, sa présence sur la scène et son soutien à l’Ordre et au Leader et apprendra à l’ennemi qu’il ne peut pénétrer l'Iran en aucun cas».