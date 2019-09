Les sanctions représentent une menace pour la lutte contre les crimes transnationaux (Ambassadeur d’Iran)

Le diplomate iranien en poste à Vienne, Kazem Gharibabadi, intervenant lors d'une session conjointe de la Commission des Nations Unies contre la drogue et pour la prévention du crime, auquel a assisté la Présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, a mis en garde contre les terribles conséquences de l'unilatéralisme et des sanctions illégales sur la lutte contre la criminalité internationale organisée, y compris les stupéfiants. Il a souligné à cette occasion la nécessité d'une unité universelle pour éliminer les défis et les obstacles.