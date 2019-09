Iran/Sanctions: les sociétés pharmaceutiques étrangères sous pressions US

« Les entreprises qui travaillent avec l'Iran depuis plus de cinq décennies ont maintenant beaucoup d’hésitation et de retard, en particulier dans le domaine de l'approvisionnement en matières premières pharmaceutiques », a déclaré samedi le Chef de l’Organisation iranienne de l’Aliment et du Médicament Mohammad Reza Chaneh Saz lors de la 18ème conférence annuelle de l'Association scientifique des pharmaciens de l’Iran.

« Les pressions exercées par les sanctions nous ont poussés à nous tourner vers la production nationale de matières premières pharmaceutiques », s’est il félicité.