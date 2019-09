L'Iran sanctionne la Fondation américaine pour la Défense des Démocraties

« Le terrorisme économique mené par le régime au pouvoir aux États-Unis, conçu et perpétré dans l’objectif de renverser l’Ordre de la République islamique d’Iran, de saper la sécurité nationale et publique et de porter atteinte à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale de l’Iran, a mis en danger, à grande échelle, la vie, la santé et la liberté des personnes, y compris la liberté de mener des activités commerciales légitimes à l’intérieur et à l'étranger, la sécurité de l'aviation et la sureté de la navigation… », Peut-ont lire dans la déclaration du ministère publié le samedi 24 août.

« Étant donné que, cet institut américain, qui porte le nom trompeur de la « Fondation pour la Défense des Démocraties » et son chef exécutif, Mark Dubowitz, étaient et sont, sciemment et délibérément, impliqués dans la planification, la concrétisation et l’intensification du terrorisme américain et ses effets (dévastateurs) contre le peuple iranien, le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran (RII) inscrit la fondation et son directeur Mark Dubowitz sur sa liste de sanction », note le texte.