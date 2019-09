Cinémobile iranien/3e station : projection dans 23 villages

Dans son troisième jour de sa tournée nationale, le cinéma mobile d’Iran a fait escale dans plusieurs provinces du pays à savoir : Sistan et Baloutchistan, Mazandaran, Azerbaidjan de l’est, Khorasan-e Razavi, Aradabil, Kohguilouye et Boyer Ahmad, Ilam, Qazvine, Lorestan, Téhéran, Ispahan, Khouzistan, Hormozgan et Kermanchah.

Lors de la première projection du troisième jour du projet national de cinéma mobile à Khoramabad, dans le village inondé d’Al-Mahdi, le film du « Chat chanteur » a été mis à l’écran.