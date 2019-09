Iran: l'Armée prête à escorter le pétrolier Adrian Darya

L'armée et la marine de la République islamique sont prêtes à escorter le pétrolier Adrian Darya 1 à tout moment où les autorités du pays le demandent, a déclaré dimanche le contre-amiral Sayyari.

Il a évoqué la présence de la marine iranienne dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden, affirmant que les forces navales de la République islamique ont protégé près de 6 000 navires traversant les eaux internationales et sont prêts à escorter les navires iraniens à tout moment et en tout lieu.

Le pétrolier iranien, précédemment appelé Grace 1, a quitté Gibraltar la semaine dernière, après un mois de détention illégale par le Royaume-Uni.

Les forces navales britanniques ont illégalement saisi le 4 juillet le Grace 1 et sa cargaison de 2,1 millions de barils de pétrole dans le détroit de Gibraltar, sous prétexte que le supertanker était soupçonné de transporter du brut en Syrie en violation des sanctions unilatérales de l’Union européenne contre ce pays arabe.

Cependant, Téhéran a rejeté l’affirmation de Londres selon laquelle le pétrolier se dirigeait vers la Syrie, qualifiant la saisie de «piratage».

