Acier: la croissance de la production iranienne 6 fois supérieure à la moyenne mondiale

La production du pays en juillet a augmenté de 11,1% sur un an pour atteindre 2,2 millions de tonnes, selon l'organe international du commerce du fer et de l'acier basé à Bruxelles.

Le pays se situe entre le Brésil (9ème) avec 19,69 millions de tonnes et l’Italie (11ème) avec 14,69 millions de tonnes, indique le nouveau rapport.

Les 64 aciéristes du monde ont produit au total 1,08 milliard de tonnes d’acier au cours de la période de sept mois, en hausse de 4,5% sur un an.