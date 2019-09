En Iran, un Français se convertit à l'islam

Daniel, ce nouveau converti à l'islam a changé également de prénom. Lui qui s'appelle désormais Ali (le nom du premier imam chiite) a affirmé en être très heureux. «Lors de ma première visite en Iran, je me sentais bien après avoir visité des sites historiques et des mosquées et je me sentais comme chez moi ici».

Selon les autorités religieuses locales, 9 personnes de Russie, de Thaïlande, de Suède, d'Inde, du Canada, d'Afghanistan, du Japon, de Roumanie et de France se sont converties à l'islam dans le sanctuaire de l'imam Reza depuis le 21 mars 2019.

