Iran: 41 ambassadeurs et conseillers commerciaux invités au 12e Salon international de la pierre

Les ambassadeurs et conseillers économiques de France, d'Oman, de Turkménistan, de Turquie, de Corée du Sud, de Qatar, de Malaisie, de Kazakhstan, de Kirghizistan, de Russie, d'Inde, de Chine, de Ghana, d'Ouzbékistan, Suède, de Pays-Bas, de Grèce, d'Émirats Arabes Unis, d'Irak, d'Argentine, d'Azerbaïdjan, d'Arménie, de Biélorussie, de Géorgie, de Pologne, de Liban, d'Ukraine, de Tunisie, de Jordanie, de Portugal, d'Afghanistan, de Japon, d'Indonésie, d'Espagne, d'Italie, de Tadjikistan, de Thaïlande, d'Hongrie et d''Allemagne one été invités au Salon international de la pierre à Mahalat.

En dépit des sanctions et de toutes les pressions exercées sur l’industrie de la pierre du pays, les expositions sur la pierre sont toujours bien accueillies aux niveaux national et international. Les entreprises associées à l’industrie de la pierre sont très bien conscientes de l’importance de leur présence à l'événement.

On espère que la présence d'hommes d'affaires internationaux à l'exposition augmentera cette année.

