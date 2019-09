La Chine prête à élargir sa coopération avec l'Iran

Geng Shuang, le porte-parole du ministère chinois des A.E., s’exprimant à l’occasion de sa conférence de presse hebdomadaire, le 26 août, a déclaré : « Zarif est arrivé en Chine lundi pour rencontrer son homologue chinois Wang Yi »

Il a ajouté que la Chine et l'Iran avaient toujours entretenu des relations stables et croissantes au cours des quatre dernières décennies, et que les deux ministres des Affaires étrangères réunis à Pékin se sont, une nouvelle fois ce lundi, sur des questions bilatérales et internationales d'intérêts communs.

A la tête d’une délégation politique, Mohammad Javad Zarif, est arrivé lundi à Beijing et accueilli à l’aéroport, par des représentants du pays et l'ambassadeur d’Iran en poste à Pékin.

Zarif se rendra au Japon et en Malaisie après deux jours de séjours à Pékin.

Mohammad Javad Zarif qui avait effectué une visite, le vendredi 23 août, à Paris pour rencontrer le Président français, Emmanuel Macron, et son homologue français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, afin de discuter de la dernière proposition française pour régler la crise autour de l’accord nucléaire de 2015 déclenchée après le retrait américain, s’est de nouveau déplacé à Biarritz dimanche soir le 25 août.

Zarif a également rencontré des conseillers diplomatiques allemands et britanniques sur place.