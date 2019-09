Iran/Chine : Pékin pour des relations de coopération « gagnant-gagnant »

« Les positions de la République islamique d'Iran sur les récentes évolutions qui touche Hong Kong repose sur des principes et sur des cadres internationaux conventionnels », a déclaré Chang Hua, ambassadeur de Chine en poste à Téhéran, lors d’une rencontre avec Zia Hashemi, le directeur exécutif de l'IRNA (Agence de presse officielle iranienne, à l’occasion de la cérémonie d'inauguration de l’IRNA chinois, ce lundi 26 août, tenue au siège de l’agence à Téhéran.

Le diplomate chinois a réitéré sur le fait que Pékin s'opposait fermement à l'unilatéralisme américain et condamnait les sanctions contre l'Iran, tout en soutenant fermement le Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien (PGAC).

Saluant l’ouverture de l’IRNA chinois et évoquant les capacités culturelles, économiques, scientifiques et touristiques entre les deux pays, le diplomate a précisé que les médias des deux parties avaient la responsabilité de faire connaître ces potentiels et les deux peuples l’un à l’autre.