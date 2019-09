L’Iran devrait bénéficier des avantages de la mise en œuvre du PGAC (Wang Yi)

Selon le web site du ministère chinois des A.E. Wang Yi a déclaré lors d'une rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, luni 26 à Pékin, que « la Chine soutient les efforts mondiaux pour soutenir pleinement le programme nucléaire iranien (PGAC).

La Chine, en tant que pays responsable, est disposée à jouer un rôle constructif pour désamorcer la crise dans la région du golfe Persique tout en remplissant ses obligations internationales et celles liées à l’accord nucléaire 2015, a-t-il déclaré

Wang Yi, se référant aux troubles mondiaux actuels et à la montée de l'unilatéralisme et des oppressions politiques, a déclaré que « la Chine et l'Iran, en tant que partenaires stratégiques globaux, devaient renforcer leurs consultations stratégiques ».

« Pékin défendrait les droits et les intérêts légitimes des nations tout en respectant les principes fondamentaux des relations internationales », a insisté le Premier haut diplomate chinois.

Pour sa part son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, déplorant la situation actuelle et le ravage du fléau de la négligence et de l'humiliation du droit international qui menace la sécurité et la paix internationales, a déclaré l’Iran plus que jamais décidé à s'opposer à toute mesure interventionniste dans les affaires intérieures des autres pays.

Javad Zarif a également dit l’Iran pour la promotion continue de relations de partenariat stratégiques globales entre les deux pays.