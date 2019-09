Zarif qualifie de « constructives » ses discussions avec son homologue chinois

Dans un message posté en chinois sur Twitter, le Chef de la diplomatie a affiché sa satisfaction des résultats de son déplacement à Pékin.

Zarif a écrit: « J'ai eu une conversation détaillée et constructive avec mon bon ami Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères. Nous partageons une vision commune des problèmes bilatéraux, régionaux et mondiaux. J’ai proposé une feuille de route de 25 ans pour consolider un partenariat stratégique global et une participation active de l’Iran à l'initiative chinoise « la Ceinture et la Route ».

Le haut diplomate iranien a rencontré lundi soir 26 août son homologue chinois, Wang Yi, heure locale, à Pékin. Les deux hommes se sont entretenus d’importantes questions bilatérales, régionales et internationales.