Notre politique est pour «une large interaction avec le monde » (Rohani)

Hassan Rohani, intervenant ce mardi matin 27 août, à la cérémonie d'inauguration du Plan d'action national pour le logement, a insisté sur le fait que la politique de la République islamique d'Iran et celle du 12ème gouvernement, en matière de relations extérieures avec le monde reste la même et qu’elle n'avait pas changé.

« Dès le premier jour de notre arrivée (au pouvoir), notre devise était l’interaction constructive avec le monde. Nous avons dirigé le onzième gouvernement sur la base du même slogan édicté pendant quatre ans. Au cours des deux dernières années, le douzième gouvernement adopte toujours le même slogan », a insisté le Chef du pouvoir exécutif iranien.

Il a ajouté: « Au début de la formation de ce cabinet, le Guide suprême de la Révolution islamique, l’Ayatollah Khamenei, a annoncé que notre politique était de nouer des relations avec le monde entier sur la base d’une vaste interaction. En effet, le Guide suprême, a fait un pas de plus et est allé plus loin que le gouvernement: nous avons parlé, nous de l’interaction constructive, lui évoque une interaction vaste », a renchéri Rohani pour dire que son gouvernement marchera désormais sur cette même base souhaitée par le Leader.

« Nous ne voulons pas de tensions avec le monde. Nous sommes pour la sécurité de la région et du monde. Nous voulons travailler avec tous les pays amis qui sont prêts à coopérer. Nous sommes prêts à agir en faveur de toutes les obligations internationales et cela dans le cadre de notre sécurité et de nos intérêts nationaux. C’est pourquoi nous avons emprunté un chemin qui est celui du renforcement du poids de l’Iran et de la puissance nationale », a conclu le Président Rohani.