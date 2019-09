Rencontre Rohani-Trump est «inimaginable»

Réagissant à la proposition du président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse conjointe à l'issue du Sommet du G7 à Biarritz sur la possibilité d'une rencontre entre les présidents iranien et américain, Zarif a déclaré à l'IRNA que «ce dont ont parlé les responsables américains et français à ce sujet, les concerne, mais je leur ai dit à Biarritz qu’aucune réunion n’aurait lieu avec les autorités américaines.»

L'Iran a complètement clarifié le fait que l'administration américaine avait violé les accords conclus lors de négociations à long terme entre l'Iran et les Etats-Unis, a-t-il ajouté. «Il est maintenant nécessaire de mettre en œuvre les accords antérieurs pour lesquels nous n’avons vu aucune indication particulière».

En ce qui concerne ses négociations à Biarritz et à Paris, il a expliqué que les réunions visaient à discuter comment trouver des moyens de préserver l'accord nucléaire de 2015, étant donnée que l'Iran a rempli tous ses engagements ces dernières années et il a agit conformément à l'article 36 de l’accord après la sortie des Etats-Unis de l'accord et une année d'inaction de l'UE.

Nous avons également négocié les engagements des Européens, a ajouté Zarif.

Malheureusement, les Européens ont besoin d’autorisations pour mettre en œuvre leurs engagements. A notre avis, ce n’est pas une bonne condition pour l’avenir des relations internationales que les pays indépendants aient besoin de l’autorisation des autres.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**