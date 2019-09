Lutte : United World Wrestling rend hommage à Takhti

Né le 27 août 1930 et disparu le 7 juin 1968. Takhti fut plusieurs fois médaillé aux Championnats du monde de lutte et fut le premier iranien à obtenir une médaille dans une compétition internationale, les championnats du monde de lutte libre à Helsinki en 1952 (argent). Il reste une figure emblématique du sport iranien pour ses valeurs et son comportement considérés comme chevaleresque et fair-play; d'où le titre honorifique de « Jahân-pahlavân ».

Son souvenir est encore vivace auprès de la population iranienne : de nombreux stades, clubs sportifs, zurkhaneh portent son nom. Des statues de lui ont été dressées. L'anniversaire de sa mort est célébré chaque année près de sa tombe.

Joyeux anniversaire au feu super héro de lutte iranien, le Jahân-Pahlavan Takhti.