Zarif s'entretient avec son homologue japonais à Yokohama

Les deux hauts diplomates ont discuté des relations bilatérales ainsi que des développements régionaux et internationaux, y compris de la situation dans le golfe Persique et au Moyen-Orient, des développements les plus récents et des mesures diplomatiques en rapport avec le Plan d'action global commun et d'autres questions d'intérêt mutuel.

Avant de se rendre au Japon, M. Zarif s'était rendu en Chine et avait rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, pour discuter des relations bilatérales et des liens régionaux et internationaux les plus importants.

Le ministre iranien des Affaires étrangères doit quitter Tokyo mercredi pour Kuala Lumpur, en Malaisie.

La Chine et le Japon sont les partenaires économiques de l'Iran et les acheteurs traditionnels du pétrole iranien.

