En raison de l'impossibilité de se rendre aux États-Unis, l’équipe d’étudiants iraniens nommé « Faras » a présenté son projet via la vidéoconférence et a été sélectionné par le jury à la Conférence internationale américaine sur la Propulsion et l'Energie.

Le groupe iranien a remporté le premier titre parmi les 15 équipes internationales rivales.