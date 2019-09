La Chine soutient tous les efforts pour sauvegarder l'accord nucléaire iranien

«Sur la question nucléaire iranienne, la Chine préconise toujours la désescalade par le dialogue et la consultation», a déclaré Shuang mercredi lors d'une conférence de presse. «La Chine a insisté depuis le début sur le fait que le dialogue et la consultation sont la seule approche valable, alors que la confrontation et le conflit ne mèneront à rien.»

Faisant référence à la rencontre du ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif ce lundi 26 août à Pékin avec son homologue chinois Wang Yi, il a confirmé le soutien de la Chine à tous les efforts en faveur du maintien du JCPOA.

La Chine est déterminée à continuer de travailler avec les parties concernées pour défendre et mettre en œuvre le JCPOA afin de faciliter le règlement politique et diplomatique de tout différend concernant le programme nucléaire iranien et jouer un rôle constructif pour réduire les tensions dans la région du golfe Persique.

M. Zarif est arrivé lundi matin dans la capitale chinoise pour discuter des derniers développements régionaux et internationaux et de questions d'intérêt mutuel.

La visite de Zarif en Chine a eu lieu à l’invitation officielle de son homologue chinois Wang Yi.

