Mondial U19 volley-ball: l'Iran s'impose sûrement face au Cuba

L'équipe d'Iran disputera devant la Russie aujourd'hui mercredi soir.

L’Iran a participé onze fois au Championnat du monde de volley-ball des moins de 19 ans et est considéré comme l’équipe ayant le plus de succès dans ce tournoi après le Brésil et la Russie, après avoir remporté deux médailles d’or, deux médailles d’argent et deux médailles de bronze.

L'équipe iranienne de volleyball junior a également remporté la dernière Coupe du monde à Bahreïn en 2017.

