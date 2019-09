Productions pharmaceutiques : l’Iran occupe la 7e place mondiale

Selon le correspondant de l’IRNA, le Dr Reza Malek Zadeh, s’exprimant, mardi soir 27 août, lors du 20ème congrès de la Recherche des étudiants iraniens en médecine, tenu au Salon Entezar de la ville de Kermanchah, a ajouté : « l’Iran se classe premier à l’échelle régionale dans le domaine des références des sciences pharmaceutiques et de la Santé. Nous sommes bien placés sur plan scientifique et nous promouvons de plus en plus nos produits dans ce domaine », s’est-il encore félicité.

Il a déclaré que le budget consacré à la recherche et aux études scientifiques était très minime et ce n’est pas comparable à celui des pays développés. « Mais les efforts de nos corps professoraux et nos étudiants ont compensé le manque de financement dans le pays », a-t-il conclu.

Il a dit pourtant « en retard » l’Iran dans le domaine de la thérapie génique (maladies pouvant être guéries par l'édition de gènes), tel les maladies du sang : le cancer, les Thalassémies et l’hémophilie.