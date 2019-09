Traitement d’infertilité/cellules souches : l’Iran prédominant

Le Dr Abdol-Hossein Chahverdi a déclaré mercredi 28 août lors de la cérémonie inaugurale à la salle des conférences de Razi à Téhéran: « Ces efforts ont abouti à la production des sciences et à l'accès à des protocoles thérapeutiques et au traitement de maladies graves. »

« Les scientifiques du monde entier ont intensifié leurs efforts et leurs collaborations à l’échelle internationale pour réduire les douleurs des patients, auxquels des chercheurs iraniens ont participé », a-t-il ajouté.

« Nous espérons que cette coopération internationale et de tels programmes scientifiques se poursuivront et que nous verrons de nouveaux succès dans ce domaine », a poursuivi M.Chahverdi.

L’Institut Royan est un centre iranien de recherche, d'enseignement et d'éducation clinique dédié aux études biomédicales, translationnelles et cliniques, à la recherche sur les cellules souches et au traitement de l'infertilité. C'est une organisation publique à but non lucratif affiliée au Centre académique pour l'Education, la Culture et la Recherche. Il a été créé en 1991 par le défunt Dr Saeed Kazemi Ashtiani en tant qu'institut de recherche sur les traitements de la biomédecine de la reproduction et de l'infertilité. En 1998, cet institut a été approuvé par le ministère de la Santé en tant que centre de recherche basé sur les cellules avec plus de 46 membres scientifiques et 186 techniciens de laboratoire.

La médecine translationnelle désigne une discipline en plein essor de la recherche biomédicale, visant à accélérer la découverte de nouveaux outils de diagnostic et de nouveaux traitements grâce à

une approche pluridisciplinaire fortement collaborative.

Le 20ème Festival et Congrès international de Royan a débuté aujourd'hui mercredi 28 août à la Salle des conférences de Razi et se poursuivra jusqu'au 30 août.