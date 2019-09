« La mort progressive » remporte le meilleur prix du Festival du film d'Eurasie

Le Festival international du film mensuel Eurasia est une excellente occasion de participer à une compétition internationale.



Les films de la sélection officielle et les lauréats seront sélectionnés tous les mois. Les réalisateurs seront donc informés très rapidement de la décision du jury.



Chaque film de la sélection officielle a une chance d'être gagnant et d'être montré avec les autres films vainqueurs lors de la projection en direct une fois par an.



Les gagnants seront annoncés chaque mois sur le site Web du Festival et sur ses pages de médias sociaux.



Le Festival international du film mensuel Eurasia est un festival indépendant destiné aux cinéastes indépendants. Le festival est devenu un événement en ligne et le club de cinéma mensuel. Actuellement, il s’agit d’un festival en ligne avec la projection annuelle des films primés.

La mission du Festival Eurasia est de présenter le public aux cinéastes du monde entier et d’ouvrir les nouveaux noms.

Les résultats de chaque mois seront annoncés le 25ème jour du mois suivant.

Les «Films du mois» seront présentés lors de la projection annuelle en direct.

