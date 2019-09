La Défense iranienne travaille sur des satellites de recherche (Ministère)

Dans une interview exclusive accordée à l’IRNA, le brigadier général Hatami, en réponse à des allégations de médias étrangers sur le fonctionnement de sites iraniens de satellites et de missiles a déclaré: « Le ministère de la Défense poursuit ses activités de recherche sur le lancement de satellites et de missiles dans le cadre d’un programme précis et élaboré. Certains s’interroge sur ce programme à tout moment et chaque fois qu'ils voient quelque chose, alors qu’il s’agit des activités tout à fait normales ».

« Nous avons quatre ou cinq satellites de recherche cette année qui seront réussi, espérons-le, au bon moment », a déclaré le général brigadier, soulignant la poursuite des travaux du ministère sur les lancements de satellites.

Hatami a ajouté « Nos activités de recherche par satellite sont transparentes et dès que nos activités satellitaires de recherche auront des résultats positifs, nous en annoncerons la bonne nouvelle ».

Le ministre iranien de la Communication et de la Technologie de l'information a, récemment, annoncé que le satellite national Nahid-1 était prêt à être livré au ministère de la Défense et que la planification de son lancement vers l’espace était à l’ordre du jour. Le satellite Nahid est à des fins télécommunicatives et devrait bientôt mis à l’orbite à 250 kilomètres de la Terre.