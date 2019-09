Le peuple iranien ne se laisse pas intimider et ne cède pas aux pressions (Zarif)

Zarif, qui se trouvait à Pékin lundi et mardi (les 26 et 27 août) pour une visite diplomatique officielle, cette semaine, a assisté à l’émission World Watch de la chaîne chinoise CCTV, animée par le présentateur et ancien reporter de guerre en Irak, en Afghanistan, en Bosnie … le plus célèbre de la télévision chinoise, Sui Junyi. Le Premier haut diplomate iranien a répondu à cette occasion à nombreuses questions sur l’accord nucléaire iranien de 2015 (PGAC), les relations de l'Iran avec le monde, la crise au Moyen-Orient, les relations sino-iraniennes et la situation à Hong Kong.

« L’Iran a réduit certains de ses engagements en raison du manque d’engagement de la part d’autres parties, en particulier après le retrait des États-Unis de l’Accord et à l’issu d’une année de pression », a-t-il insisté.

Réagissant à certains malentendus sur un prétendu retrait de l'Iran du PGAC, Javad Zarif a répondu : « Ce n’était pas le retrait. Nous ne faisons que réduire nos engagements (au titre même de l’accord nucléaire), dont les causes sont claires : Les avantages économiques prévus pour le peuple iranien n’ont toujours pas escomptés », a-t-il conclu.

