Iran: saisie de 1,4 tonne de drogues près de Téhéran

Grâce à une surveillance et à des mesures spécialisées étendues, les policiers épaulés par les forces anti-drogue de la province de Semnān, de Téhéran et d'Alborze ont ou, lors d'une opération d'envergure, confisquer une tonne et 440 kg de drogues (dont plus de 68 kg de morphines et 123.5 d'opiums).

Plus de 4 tonnes et 690 kg de drogues ont été confisqués durant les trois premiers mois de l'année civile en cours dans la province de Semnān, ce qui indique une augmentation de 265% par rapport à la même période de l'année précédente.

L’Iran se trouve au front de la guerre contre les trafiquants de drogue au cours des dernières décennies et a subi beaucoup de pertes en vie et en matériel dans cette lutte.

L’augmentation de la production de stupéfiants en Afghanistan voisin et les activités des passeurs pour les transporter à l’étranger constituent de graves menaces pour la sécurité de l’Iran et d’autres pays.

Certes, les efforts déployés par un seul pays pour lutter contre ce fléau néfaste ne sont pas suffisants. Cela nécessite un soutien international fort et une coopération entre les pays, insistent les autorités iraniennes.

