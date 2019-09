Classement des joueurs d'échecs: l’Iran se trouve dans le top 20 mondial

Selon ce classement, l'Iran se situe actuellement à la 20ème place mondiale et au 3ème rang en Asie avec une note moyenne de 2566. Les équipes chinoise et indienne occupent les première et deuxième places du continent antique.

Au début de 2015, il était classé le 51e au monde et sixième en Asie.

Le classement mondial de la Fédération Internationale des Échecs (FIDE), l'organisme qui organise et gère les compétitions d'échecs au niveau mondial est publié tous les mois. Il publie la liste des 100 meilleurs joueurs (masculins et féminins) et des 100 meilleurs jeunes (masculins et féminins). La FIDE utilise le système de classement Elo.

La FIDE publie deux classement par pays : le premier selon la moyenne des 10 meilleurs joueurs de chaque pays, le second sur les 10 meilleurs joueuses.