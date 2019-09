30 000 mètres carrés de tapis faits main iraniens exportés depuis le Khorasan du Sud

Le président de l'Union des tapis du Khorasan méridional, Mohammad Hossein Kamyabi, a déclaré que la plupart des tapis de la province avaient été exportés vers l’Allemagne, les Émirats arabes unis, les États-Unis, l’Italie, le Liban et d'autres pays européens.

Selon cette autorité commerciale, les motifs les plus demandés et appréciés dans les pays, destinations des tapis faits main du Khorasan méridional, sont « Riz Mahi », « Khechti », « Naïn » et « Iliyati ».

Il a dit que le prix des tapis faits main dans la province par rapport à l'année dernière, en fonction du type de tapis, a augmenté de 60 à 100% et en moyenne de 80%.

Le président de l'Union des tapis artisanaux du Khorasan méridional a déploré que la récession domine toujours le marché des tapis artisanaux.