Iran: la 3ème étape de l'affranchissement des obligations nucléaires déjà « prête à être mise en œuvre»

Simultanément à l'occasion offerte par l'Iran pour la diplomatie, l'interaction et les négociations et en faveur de la mise en œuvre des engagements des signataires restants, la troisième étape en ce qui concerne les plans de Téhéran de renoncement progressif à ses obligations dans le cadre de l’accord nucléaire a été élaborée et prête, a déclaré Abbas Mousavi.

Se référant aux entretiens téléphoniques entre les présidents iranien et français, et deux récentes visites à Paris et Biarritz du chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif pour des rencontres liées à l'accord nucléaire, M. Mousavi a ajouté que «malgré toutes ces mesures, l’Iran est prêt à réduire ses engagements si les parties européennes ne font pas preuve de suffisamment de détermination».

La troisième étape a été déjà élaborée et sera plus dure que les première et deuxième afin de créer un équilibre entre les droits de l'Iran et les engagements pris envers le Plan d'action, a-t-il assuré.

L'Iran réviserait également ses décisions prises pour les première et deuxième étapes si les conditions étaient remplies et acceptables, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

