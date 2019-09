Kandovân, un village au cœur des rochers au nord-ouest de l'Iran

Kandovân, en tant que village rocheux, a évolué au fil du temps en raison de la lave et de la fonte des eaux causées par les activités volcaniques des monts de Sahand, du vent, de la pluie et de la neige et, bien sûr, de l'intervention humaine.

Beaucoup choisissent de se rendre en Cappadoce en Turquie pour y profiter de la belle architecture, ignorant que le village de Kandovân en Iran a la même architecture et les habitants bien chaleureux, mais en Cappadoce en Turquie, ce village est simplement une attraction touristique, sans habitants.

Certains archéologues attribuent ce village à l'époque préislamique. L'architecture rocheuse n'incluant pas de matériaux de construction tels que le gypse, la chaux, l'argile et l'espace créé par la gravure dans la pierre.

Les maisons rocheuses du village, comme les maisons ordinaires, ont différentes pièces telles qu'un salon, un salon, une cuisine et même une plomberie d'eau et d'électricité.Les murs de ces maisons intéressantes mesurent environ 2 mètres de diamètre. L'intérieur est donc naturellement chaud en hiver et frais en été.

Située dans les montagnes de Sahand, Kandovân jouit d'un très bon climat. De nombreux terrains et pâturages luxuriants l'entourent. Les nomades le choisissent comme lieu de résidence. En plus des nomades, Kandovân peut être une bonne idée pour ceux qui recherchent un endroit frais pendant la chaleur estivale et qui se soucient en même temps des attractions de cet endroit.

Pour vous rendre à Kandovân, vous devez vous déplacer de Tabriz à Osku. Ensuite, dirigez-vous vers le sud jusqu'à Osku pour atteindre le village en passant par Esfanjan et le village de Kohnamo. La distance entre Tabriz et Osku est d'environ 30 km et d'Osku vers Kandovan est d'environ 18 km.

