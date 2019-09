L’Iran n’a pris « aucune décision » pour engager des négociations avec les USA (Rohani)

« La stratégie iranienne repose sur la résistance interne et une diplomatie active » a déclaré le président iranien, Hassan Rohani, précisant que « sans résistance interne, nous ne pourrons rien faire et sans diplomatie active, notre chemin sera difficile ».

Hassan Rohani a tenu ces déclarations ce mardi 3 septembre à la tribune du Parlement iranien, réuni ce matin pour examiner les qualifications des futurs ministres de l'Education et du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l'Artisanat.

« La situation actuelle vécue par l’Iran est dure et compliquée et exige que nos appareils législatif, diplomatique et judiciaire ainsi que d’autres éléments du pays jour leurs rôles «exceptionnels », a-t-il insisté.

Dans son discours prononcé devant l'Assemblée consultative islamique (Parlement) ce mardi, Hassan Rohani a qualifié de « sans précédentes » et « jamais vues au cours des dernières décennies » les pressions économiques contre l'Iran a ajouté : « Il y a 16 mois, les ennemis ont lancé un plan visant à imposer une pression économique maximale à l'Iran afin de le mettre à genoux dans une prétendue espace de 6 mois ! Mais le plan a échoué grâce à la résistance du peuple iranien ».

« Pendant cette opportunité historique, ils pourraient remplir leurs obligations et s’ils les remplissaient, nous remplirions également touts nos engagements liés au PGAC ».

« Malheureusement, les Européens n'ont toujours pas honoré leur engagements après le départ des Etats-Unis », a déploré Rohani.