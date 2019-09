Iran/la province d'Hormozgan: plus de 5 mlds de dollars d'exportations en 4 mois

Huiles minérales et produits de leur distillation, bitumes, cires minérales, matières plastiques, et cuivre sont les principaux produits exportés depuis Hormozgan vers , a fait savoir le directeur de l'Organisation des industries, des mines et du commerce de la province, jalil Qasemi.

Les pays riverains du golfe Persique ainsi que l'Inde et la Chine étaient les destinations de ces exportations, a-t-il ajouté.

Selon les plans prévus, les exportations de la province devraient atteindre les 9.6 milliards de dollars durant l'année en cours.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**