Le documentaire iranien «Owsia» en lice à deux festivals de film européens

Le court documentaire d’Alireza Dehghan, Owsia, sera en lice à la première édition de #LabMeCrazy! Un Festival de film scientifique en Espagne, prévue du 17 au 20 septembre 2019.

Le festival est une initiative du Museo de Ciencias de l'Université de Navarre. Il vise à sensibiliser les jeunes à la science en proposant une approche moderne et rafraîchissante des connaissances scientifiques.

Le documentaire a également été accepté dans le programme de projection de la sixième édition du festival du film sur l'environnement à Bucarest, en Roumanie, qui se tiendra du 6 au 10 novembre 2019.

Il s'adit du qanât de Zarach à Yazd, le plus long du genre au Moyen-Orient, qui a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Owsia met l’accent sur la disparition du qanât, imputable à la négligence et à un style de vie défaillant.

«Owsia» a jusqu’à présent remporté 20 prix nationaux et 4 prix internationaux du festival du film de Trenton aux États-Unis, du festival international du film d’architecture et d’urbanité à Istanbul en Turquie, du festival du film scientifique en Australie et du festival international du film sur l’environnement de Kolkata en Inde.

