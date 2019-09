Iran: le Parlement accorde son vote de confiance à deux nouveaux ministres

Le Majlis a donné son accord à Ali Asghar Mounesan pour le poste du ministre du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l'Artisanat et à Mohsen Haji Mirzae pour le ministère de l'Education.

Conformément au principe 133 de la Constitution, les ministres proposés doivent présenter leurs plans au Majlis pour obtenir un vote de confiance.

Auparavant, le président Rohani avait notifié le projet de loi relatif à la création du Ministère du patrimoine culturel, de l’artisanat et du tourisme au Majlis et avait obtenu son approbation.

Après de longs débats mardi lors de la session du Parlement, les candidats du président aux deux ministères ont obtenu un vote de confiance des législateurs.

À la fin de la session, Ali Asghar Mounesan a reçu 163 votes pour, 87 contre et 5 abstentions.

Hajimirzaei a également remporté un oui de 200 législateurs, 48 voix contre et 7 abstentions.

L’ancien ministre iranien de l’éducation, Seyyed Mohammad Bat’haei, avait déjà démissionné en juin dernier pour se présenter aux élections législatives.

Le plan de création du Ministère du patrimoine culturel, de l'artisanat et du tourisme a été ratifié par le Parlement et approuvé par le Conseil des gardiens plus tôt cette année, et Rouhani doit maintenant le mettre en place dès que possible.

Ce changement devrait renforcer et stimuler davantage l'industrie du tourisme et accroître les possibilités d'emploi et d'investissement dans ce domaine.

