Les relations irano-russes sont dans l'intérêt de la région et de la paix internationale (Zarif)

Moscou (IRNA)-« Les relations stratégiques irano-russes sont dans l’intérêt de la région, de la paix et de la sécurité internationales » a déclaré le Chef de la diplomatie, Mohammad Javad Zarif notant que Téhéran a eu, au cours des six dernières années, un dialogue régulier et permanent productif avec Moscou.

« Les relations irano-russes se sont considérablement développées ces six dernières années (sous la présidence de M. Hassan Rouhani). Une promotion réalisée notamment par les efforts de Mahdi Sanaï, ambassadeur d’Iran en poste à Moscou », a déclaré dans un entretien exclusif avec l’IRNA le Premier haut diplomate, Mohammad Javad Zrif. « Ces relations sont exceptionnelles dans l'histoire des relations irano-russes avant et après la révolution islamique », s’est félicité Javad Zarif. Le ministre iranien des Affaires étrangères a noté que les relations entre les deux pays reposaient sur des intérêts communs et sur des points de vue en ce qui concerne les dossiers internationaux. Une situation « sans précédent » qui marque les relations entre les deux pays, a-t-il ajouté. « Aujourd’hui, la coopération irano-russe, tant à l’échelle bilatérale que régionale et internationale, n’ont jamais été aussi bonnes ». « Je pense que cette coopération est dans l’intérêt de la région et de la paix et de la sécurité internationales et sans aucun doute dans l’intérêt de l’Iran », a-t-il insisté. Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé à Moscou dimanche soir premier septembre après ses consultations internationales avec des autorités européennes et d’importants pays de l’Asie de l’Est. M. Zarif a rencontré, lors de sa visite officielle à Moscou, son homologue russe Sergueï Lavrov avant de se présenter devant les journalistes lors d’une conférence de presse. Après un déjeuner de travail avec M.Lavrov, il a rencontré des iranologues et des rédacteurs en chef des médias russes. Il a quitté dimanche soir Moscou pour Téhéran.