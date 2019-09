Cachemire : entretien téléphonique entre Zarfi et son homologue pakistanais

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué, ce mardi 3 septembre, que M. Qureshi avait informé le ministre iranien des Affaires étrangères des dernières évolutions liées au Cachemire.

Le ministre pakistanais des A.E. a dit préoccupé Islamabad par ce qu’il appelé « la crise humanitaire » sévissant au Cachemire et par « l’approche agressive contre les civils dans cette région disputée par l'Inde et le Pakistan depuis plus de soixante-dix ans.

« L’espoir du peuple musulman du Cachemire réside dans l’intervention de la communauté internationale en particulier dans le rôle de l’Ummah islamique ».

Pour sa part le Ministre iranien des affaires étrangères se disant « inquiet » par les récentes évolutions dans le sous-continent, a mise en gade contre la poursuite de l’escalade qui risque d’aggraver les tensions dans la région.