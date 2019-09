Crise syrienne : Téhéran a toujours encouragé les contacts Damas-ONU (Zarif)

L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a rencontré ce mardi soir 3 septembre à Téhéran le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, afin de discuter avec des dernières évolutions syriennes et des domaines de coopération, selon le service de la presse du ministère.

Lors de la rencontre, les deux parties se sont penchées sur les dernières évolutions politiques en Syrie, et des efforts déployés par l’ONU et les trois pays garants (Russie, Turquie et Iran) du processus d’Astana pour la paix en Syrie, en faveur de la formation d'un Comité constitutionnel pour la Syrie, dans l'impasse actuellement.