Les sept membres d'équipage du pétrolier Stena Impero seront libérés (Téhéran)

Confirmant la nouvelle de la libération de sept membres d'équipage du navire, Mousavi a déclaré que «Nous n’avons aucun problème avec l’équipage et le capitaine du navire. Le navire a été arrêté en raison de la violation des lois et il est naturel de retenir l'équipage avec le navire».

«Toutefois, le statut judiciaire et juridique de l’équipage ont été examinés et, après un examen approfondi et pour des raisons humanitaires, certains de l’équipage a été autorisé à quitter le navire et à retourner à la vie quotidienne», a noté Abbas Mousavi.

Il a poursuivi en déclarant que des poursuites judiciaires dans l'affaire du navire étaient en cours devant la justice iranienne, ajoutant que Téhéran avait demandé au capitaine du navire de faire descendre certains de l’équipage. «Le capitaine a décidé de choisir sept membres d'équipage indiens de manière à ne pas nuire à leurs fonctions [à bord du navire] et à adopter des mesures pour les laisser sortir. Ces personnes peuvent bientôt quitter le pays.»

Le 19 juillet, le Corps des gardiens de la Révolution islamique a arrêté le navire battant pavillon britannique, Stena Impero, dans le détroit d'Ormuz pour ne pas s'être arrêté après avoir heurté un bateau de pêche iranien, en violation des règles maritimes internationales.

