IORA : la sécurité ne s’achète pas (Zarif)

Zarif a déclaré: « Pour nous tous, l'augmentation de l'unilatéralisme, de l'extrémisme et de la diplomatie des bateaux armés est un sérieux obstacle à la primauté de l’Etat du droit et les actions illégales contre les citoyens mènent droit au terrorisme économique ».

« Cela ne constitue pas un défis auquel sont confrontés les pays de l’océan Indien. Il s’agit également d’un défi qui sape les acquis mondiaux réalisés à ce jour et au cours des dernières décennies, en faveur de la paix et de la stabilité internationales.

« Les mers et les océans sont notre avenir, et la vie de plus de 5 milliards de personnes dépend des mers et des côtes », a déclaré Mohammad Javad Zarif lors du troisième Sommet de l'océan Indien. « L'économie aquatique reste un modèle et une approche d'exploitation globale pour les habitants de cette région avec des considérations environnementales et des questions sociales », a encore rappelé Zarif.

