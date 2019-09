L'événement a débuté mercredi avec la participation de 166 athlètes de 29 pays à Chungju, en Corée du Sud, et sera terminé ce jeudi.

L’Iran pourrait recevoir la médaille de bronze du Kime no kata, une série de katas de judo axés sur l’autodéfense. Le Japon et la France sont devenus le premier et le deuxième.

L’Iran est devenu le quatrième en Kodokan. Le Japon, l'Espagne et la France se sont classés respectivement les trois premiers.

