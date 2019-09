Le chantage devient «tendance » chez les Etats-Unis ! (Zarif)

«Ayant échoué avec la piraterie, les Etats-Unis s'en remettent carrément au chantage : livrez-nous le pétrole iranien en échange de plusieurs millions de dollars ou subissez des sanctions», a réagi sur Twitter le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif. «Cela ressemble fortement à l'invitation que j'avais reçue il y a quelques semaines à me rendre dans le Bureau Ovale», a-t-il ajouté.

Zarif faisait référence aux sanctions imposées par Washington à son encontre, qui avaient été décidées après que le haut diplomate iranien a refusé de rencontrer le président américain, Donald Trump, à la Maison Blanche en juillet. Un peu plus tôt, le plus haut diplomate iranien avait dénoncé le fait que Washington était enclin à imposer des sanctions à d’autres pays, affirmant que ces mesures se retourneraient contre l’économie américaine. Il a prédit que le monde entier commencera à ridiculiser les Etats-Unis sur leur politique de sanctions. L’administration Trump a lancé une campagne dite de pression maximale contre l'Iran. La politique a été intensifiée après que Trump a retiré, unilatéralement, l'année dernière Washington de l'accord nucléaire de 2015.

Selon les sources officielles, les Etats-Unis ont offert directement plusieurs millions de dollars au capitaine d'un pétrolier iranien pour tenter de saisir le tanker. L'émissaire de la diplomatie américaine pour l'Iran, Brian Hook, a personnellement envoyé des emails au capitaine indien du Adrian Darya 1 (auparavant nommé Grace 1) pour lui proposer, vainement, l'argent avant de l'avoir sanctionné. Le même sort touche Zarif qui fait il y a un certain temps l'objet des sanctions américaines.

