Guterres approuve les effets négatifs des sanctions sur le peuple iranien

Dans un rapport présenté à l’occasion d’une résolution adoptée l'année dernière par l'Assemblée générale de l’ONU sur la situation des droits de l'homme en Iran, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, évoque la question des impacts des sanctions sur le peuple iranien.

S'attardant sur les impacts des sanctions économiques « les plus fortes de l'histoire» comme s'en vante l'administration Trump, sur la situation des droits de l'homme en Iran, y compris dans la jouissance du peuple des droits économiques, sociaux et culturels, le Secrétaire général de l’ONU a appelé à un examen de la situation « puisque les États-Unis ont imposé des sanctions à 700 personnes, institutions, compagnies aériennes et transporteurs maritimes depuis le 5 novembre 2018 », a-t-il déclaré dans son rapport.

