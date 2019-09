La sécurité du golfe Persique ne s’assure que par une « coopération régionale » (Zarif)

S’exprimant devant les journalistes à l’issu de sa rencontre avec son homologue indonésienne, Retno Marsudi, Mohammad Javad Zarif a déclaré : « Depuis des siècles, la sécurité de la région du golfe Persique a été assurée par des pays de la région eux-mêmes ».

Il a également souligné « les positions communes » de l'Iran et de l'Indonésie sur la question palestinienne et indiqué : « Beytolmoqaddas est la première Qibla des musulmans du monde et Téhéran et Jakarta partagent des objectifs communs envers cette questions ».

Le Ministre iranien des A.E. poursuivant ses rencontres avec les autorités des pays asiatiques, a été reçu ce vendredi matin 6 septembre à Jakarta par son homologue indonésienne, Mme Retno Marsudi.

Les deux parties ont souligné lors de la rencontre leur satisfaction quant au niveau des relations, des échanges politiques et parlementaires, ainsi que de la coopération économique entre les deux pays, tout en insistant sur le développement et l’approfondissement des relations compte tenu des potentiels des deux pays.

Au cours de cette réunion, l’approche de principe de la République islamique envers le Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien (PGAC) a été expliquée par le plus haut diplomate iranien qui a souligné la nécessité du respect de l'autre partie signataire de l’Accord vis-à-vis de ses obligations qu’est protéger et garantir les intérêts économiques iraniens prévus dans le PGAC.

Les deux ministres se sont également penchés sur d’autres sujets à savoir : Promouvoir des consultations politiques et une coopération accrues entre Téhéran et Jakarta sur d’importantes questions du monde musulman, en particulier la Palestine, et la poursuite des consultations sur d’importantes crises régionales au sein de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) et d'autres instances internationales.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**