Handisport : l'or de l'Asie accroché au cou du judoka non-voyant de l’Iran

Au premier tour, Reza Gholami s’impose devant son adversaire thaïlandais et au deuxième tour, il réussit à vaincre un judoka kazakh. L’athlète non-voyant iranien bat son rival du Taipei chinois en finale et remporte la médaille d'or.

Reza Gholami détient la médaille de bronze des Jeux Para-asiatiques de Jakarta 2018.

Plus de 100 athlètes s'affronteront pendant plus de trois jours aux Championnats asiatiques et océaniens de judo de la Fédération internationale des sports pour aveugles, à Atyrau au Kazakhstan.

Les judokas tenteront de se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo.