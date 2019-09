Les liens Téhéran-Caracas sont « indéfectibles»

S'adressant à IRNA, Alcalá Cordones a souligné le fait que les actes unilatéraux des États-Unis visant à freiner le progrès des relations entre l'Iran et le Venezuela visent le bien-être et la vie du peuple, ont rendu les gouvernements et les nations plus unis contre l'impérialisme.

Rappelant que l'Iran et le Venezuela sont deux plaques tournantes de l'énergie dans le monde et sont également membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Il a ajouté que les deux pays subissent les pressions économiques, financières et commerciales les plus graves imposées par les Etats-Unis, mais que l'Iran et le Venezuela ont pu résister aux pressions maximales des Etats-Unis.

Exprimant que les relations diplomatiques et commerciales entre les deux pays se développaient considérablement notamment dans le domaine de l'énergie, de la défense et du commerce, il a annoncé que la réunion de la commission technique Téhéran- Caracas devrait se tenir prochainement.

Le diplomate vénézuélien a décrit l’Iran comme un pays uni et puissant dans tous les domaines.

Le succès, la stabilité et l'endurance de l'Iran au cours des quatre dernières décennies reposent sur son existence intégrée, enracinée dans la culture islamique iranienne et grâce à son leader sage, a-t-il noté.

Dans ses remarques, Alcalá Cordones a évoqué la relance du vol direct entre Téhéran et Caracas via Conviasa et Mahan, comme un pas en avant pour renforcer les liens touristiques entre les deux pays.

