Une bande étrangère de trafic de carburant démantelée à Hormozgan

Selon le Colonel Hossein Dehaki, suit aux informations fournies par les services de renseignement et grâce aux efforts jour et nuit des Marines, un groupe de contrebande étrangers qui faisait passer en grande quantité de carburant a été identifié et arrêté dans les eaux méridionales.

En outre, 12 ressortissants philippins ont été arrêtés et des procédures judiciaires sont actuellement en cours, engagées spécifiquement par les autorités judiciaires.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**